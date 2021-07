ÜLEVAADE | Ei tea, mida nädalavahetusel teha? Siit saab ehk mõne põneva idee

Neli ilusat festivalipäeva on seljataga, kuid meil on veel soov röömu jagada ning teiega tantsida. I Land Sound toob pealinna taeva alla värskeid festivali vönkeid ja Nico Stojan'i Saksamaalt. Kohtumispaik Patarei Merekindlus annab meile hoovi tantsimiseks ja kunstiga täitmiseks.

Iga aasta juulis Viljandi lossimägedes ja südalinnas peetav pärimusmuusika festival on ühe erilise, 1990. aastate algul levima hakanud mõtteviisi tugevaim väljendus. See mõtteviis väärtustab tavasid, pärimust ja paikkondlikku identiteeti, püüdes aastasadade ja -tuhandete vältel kogunenud vaimseid väärtusi kohandada kaasaegse elukorraldusega – ikka selleks, et traditsioonid elaksid ja seeläbi tugevneks meie rahvuslik eripära ja muusikaline emakeel.

Teleintervjuuks valmistuv saatejuht Brigitte Susanne Hunt on enam kui veendunud, et kõik laabub nagu tavaliselt – saabubki saatekülaline ja ettevalmistatud küsimused leiavad vastuse. Seekord otsustab aga külaline Henrik Normann korraldada oma juubeliaasta raames sensatsioonilise etenduse televisiooni otse-eetris. Ta on pähe võtnud, et mind ei huvitagi, mida Hunt küsib, ma tean täpselt, mida ma vastan ja mida vastu pärin. Normann tuleb stuudiosse suure kohvriga, mis peidab endas enneolematuid üllatusi – ja asi väljub kontrolli alt!

"Suudlus läbi raagus sõnade" - Maarja, Matvere, Rannap

Viimane aasta on olnud meie kõigi jaoks pikk ja kurnav, kuid nagu öeldakse - tunnel lõpus paistab valgus. Valgus, mille toovad kaasa suvepäike ning Eestimaa kaunid suveõhtud. Ilmselt me kõik juba väga ootame seda tunnet, et saaks vabas õhus nautida lähedastega koosolemist ja head muusikat! See aeg ei ole enam kaugel ning soovitame teil suveplaanid varakult ära teha.

Kes meist ei teaks võrratu pianisti ja helilooja Rein Rannapi tuntumaid laule „Suudlus läbi jäätunud klaasi“, „Eesti muld ja eesti süda“, „Raagus sõnad“, „Nii vaikseks kõik on jäänud“, „Vana vaksal“, „Kel on laulud laulda“, „Rahu“ ja palud teised. Suur osa neist on kuulsaks lauldud legendaarse ansambli Ruja poolt, mille koosseisus Rannap omal ajal musitseeris ja kes sel aastal tähistab ka enda 50. juubelit!