FOTOD | Taastas mõisa ja lõi esitluseks heliteose: ettevõtja Viktor Siilats rokkis koos Sepo Seemani ja Valter Soosaluga ka laval

"Viljandi mõisaga seoses hakkas mul peas ketrama mõte, et minu vanavanemad on ju pärit Viljandist ja minu vanaema on isegi elanud Viljandi mõisa maadel," rääkis Siilats eelmise aasta alguses Kroonika Edukate-erile. "Pealegi, minu vanavanaisa oli selle mõisa aidamees. Ja enne teda oli minu vanavanavanaisa mõisa teener. Meil on generatsioonide kaupa selles mõisas olnud mehi tööl ja mu vanaema on kirjutanud Sakalale isegi ühe artikli elust Viljandi mõisas. Nüüd avanes mul võimalus osta järeltulijana mõis justkui välja."