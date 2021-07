Eric Clapton ei esine areenidel, mis nõuavad vaktsineerimist: võtan endale õiguse kontsert tühistada

Samal ajal, kui UK hakkab üha enam ja enam piirama oma kodanikke liikumist, kuna COVID-19 delta-tüvi on riigis rohkem levima hakanud, toetab Eric Clapton vaktsineerimata inimesi, kirjutas TooFab.

Clapton on tuntud vaktsiinide vastane ning ei ole peljanud sellest ka rääkida. Ta avaldas koos Van Morrisega 2020. aastal loo "Stand and Deliver", mis räägib karantiinide ja mandaatide vastu.

Nüüd on ta võtnud sõna Briti peaministri vastu, kes teatas esmaspäeval, et edaspidi on ööklubidesse ja teistesse peopaikadesse sisenemiseks vaja vaktsiinipassi.