Vanglakaristust kandev Harvey Weinstein end vägistamises süüdi ei tunnistanud

Weinstein ilmus kohtusse ratastoolis, pärast seda, kui New Yorgi kohus andis loa ta läänerannikule kohtu alla toimetada. Endine produtsent kannab New Yorgis 23 aasta pikkust karistust erinevate seksuaalkuritegude eest, kirjutas BBC.

69-aastasele on Californias esitatud 11 erinevat süüdistust viie naise poolt, mida ta mitme aasta jooksul korda saatis. Ta on tunnistanud end süütuks ja ütles, et kõik seksuaalsed suhted olid konsensuslikud.