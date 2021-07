FOTOD | Buduaari Unistuste pulmas abiellunud Kaisa ja Raigo: see päev oli fenomenaalne!

"See päev oli fenomenaalne! Kõik läks veel paremini, kui loota oskasime! Kõik asjad laabusid ja tõepoolest - me saime unistuste pulma!“ tunnistavad Kaisa ja Raigo, lisades, et nüüd naudivad nad üheskoos mõnusat olemist ja tulevad vaikselt värsketest emotsioonidest välja.