Andrei Zevakini ekraanipartner otsib plaatijat: tuleb kasuks oskus iseseisvalt mõelda ja tegutseda

Tööpakkumine on üleval Facebooki grupis "Tööpakkumised Tallinnas ja Harjumaal".

"Tere, tööotsijad! Pakume pikaajalist tööd plaatijatele. Objektid on Tallinnas ja Harjumaal.

Plaatija peab vastama järgnevatele tingimustele:

* Varasem töökogemus plaatimises

* Oskus lugeda jooniseid

* Oskus iseseisvalt mõelda ja tegutseda

* Eesti keele oskus suhtlustasandil

Töötajatele on garanteeritud ametlik palk. Samuti on teretulnud inimesed, kes saavad tehtud tööde eest esitada arveid. Kõikidele küsimustele vastan meeleldi privaatsõnumites."

Foto: Facebook

Nagu näha, siis ei ole Robin Valting vaid populaarse sisulooja Andrei Zevakini töövari, vaid tegutseb ka ise edukalt mitmel rindel. Kroonikale mais antud intervjuus rääkis Robin, et ta tegutseb ka kohalikus poliitikas.

Kuigi Robin tunnistab, et ta just eriti suur poliitikahuviline ei ole, siis kogukonna elus soovib ta sellegipoolest kaasa rääkida. Nimelt on ta Kärdla linna osavallakogu noorte esindaja.

"Sinna kuulumine annab mulle võimaluse vahendada kuni 26-aastaste noorte arvamusi ja mõtteid kohaliku volikoguga," selgitab Robin täpsemalt noorte esindaja ülesandeid ning seda, kuidas kohalikke noori kaasatakse otsuste vastuvõtmise protsessis.

Lisaks aktiivsele kogukonnatööle on Robin juba kaks aastat vedanud Hiiumaal - täpsemalt Kärdla rannaalal - koos oma hea sõbraga populaarset rannabaari nimega "Baywatch Beach Bar". "Tegu on olnud väga mõnusa kohaga, kus saab kott-toolis ja ranna lähistel suvel aega veeta ning kokteili rüübata. Iga aasta on sellele maalapile enampakkumine ning lähipäevil peakski selguma, kas saame ka tänavu seda kohta kasutada. Loodan, et õnn naeratab," on Robin lootusrikas.

Tulevikus ettevõtlus

Enda eesmärkidest ja tulevikuplaanidest rääkides tunnistab Valting, et teda paeluvad mitmesugused valdkonnad: "Kindlasti näen end tulevikus ettevõtlusega tegelemas. Samas tundub ülipõnev valdkond ka televisioon. Eks näis, mis elu kord teele toob. Samas Youtube võib tõesti mingisugusel momendil kujuneda ka tööks - mine tea!"