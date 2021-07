Pärnu Kuursaalis toimunud komöödiaürituselt sai alguse koroonakolle?

"Kuulsin just, et Comedy Estonia Pärnu Kuursaalis etenduselt koroona kolle, mitmed positiivsed. 2h etendused olematu ventilatsiooniga. Miks sellist jama lubatakse? Etendusele ilma neg.testi või vaktsiinitõendita," kirjutati eile Twitteris ning sinna lisati ka terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas .

Comedy Estonia, kelle üritus Kuursaalis toimus, tegevjuht Merily Viita lükkab aga selle kuulujutu ümber. "Nägime ise ka seda postitust. Hoiame hetkel olukorral kindlasti silma peal ja vajadusel teavitame ka inimesi, aga siiani on ainuke infokild olnudki see Twitteri postitus," ütles ta.

"Seega ei saa seda kinnitada, et kolle seal oli. Ükski külastaja meieni infot pole edastanud, et tal test positiivne. Kui see siiski nii on, siis võtame vajalikud meetmed kasutusele," lubas tegevjuht.