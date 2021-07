FOTOD | Viljandi folgi esimesele päevale pani vägeva punkti ansambel Zetod

Zetod astusid õhtupimeduses üles II Kirsimäel. Kui seto noortest poistest Värskas kokkupandud bänd 2003. aastal ilmavalgust nägi, ei teadnud veel keegi, et seto leelo võiks kõlada peavoolu raadiotes, televisioonis ja muusikafestivalidel. Zetod segavad omavahel folgi, roki, pungi ja metalli ning tulemuseks on energia, mida kohtab harva. Kokku on avaldatud kuus täispikka muusikaalbumit, hiljutisem neist a capella stiilis “Traadilda’”. Koosseis on üles astunud lisaks kõikvõimalikele Eesti folkfestivalidele ka Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus, Venemaal, Poolas, Belgias, Prantsusmaal ja USAs. Bändi tegevus mängib suurt rolli seto leelo tutvustamises üle kogu maailma.

Zetod on koroona tuules valmistanud palju uut muusikat ning on aeg see kuuldavale tuua! Folk ilma Zetodeta on heal juhul Pärimusa aga mitte FOLK! Nii lihtsalt on!