Sillamäelt pärit Uljana Kuzmina (33) jõudis televisiooni Tallinna Ülikoolis ajakirjandust õppides. "Mind on see valdkond alati köitnud ja kui olin teismeline, siis käisin oma kodulinnas ajakirjanduskursustel. Kui jõudsin Tallinna Ülikooli, sain kohe aru, et olen õigel teel ja see on koht, kus ma pean olema," räägib ta.