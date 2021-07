HIIUMAA VS SAAREMAA | Kes vajab praami rohkem? Algava nädalavahetuse ürituste arv ja mastaapsus näitab selgelt ühe poole kasuks

Foto: Õhtuleht/Ekspress Meedia/Kollaaž

Praamisaaga tõttu tekkinud vastasseis hiidlaste ja saarlaste vahel on järjest kuumenemas. Kuna sotsiaalmeedias on mõlemad pooled väitnud, et algaval nädalavahetusel on just nende saarel toimumas palju üritusi ning inimestel sinna pääsemiseks vaja korralikku praamiühendust, siis võtsime kätte ja tegime kiire analüüsi saartel toimuvatest sündmustest.