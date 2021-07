Naised rääkisid muidugi ka meestest ning arutasid, mis on ühe mehe kõige tähtsamad omadused. "Oluline on lojaalsus ja see, et ta mind väärikalt kohtleks. Mulle selline asi ei sobi, et kui ma kuskil seltskonnas näen, et midagi öeldakse naisele või maha tehakse teineteist," räägib Diana Teniste.