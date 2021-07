FOTOD | Nagu vanasti! Metsatöll ja Riffarrica tõid Viljandi folgil kohale massid

Üleeile keskpäeval avatud Viljandi pärimusmuusika festival pakub tantsulist programmi pühapäeva südaööni. Festivali teemaks on kokkumäng.

„Kokkumäng on kooskõla, harmoonia ja üksteise toetamine,“ sõnas festivali pealik Ando Kiviberg. „Eelmine aasta jäi festival vahele, ja seda suurem on meie soov, et saaksime tänavu siia tulnud inimeste hingekeeli puudutada – nautida koos olemist ja rõõmu, mida muusika pakub,“ lisas ta.