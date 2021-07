VIDEO | Miskit enamat kui muusika? Elina Nechayeva laulab Andrea Bocelli hitti koos 2 Cellose ühe mängijaga eriti kirglikult

"Ainult kired, imelised kired, võivad hinge ülendada imeliste tunnetega. Minu kirg on muusika. Mis on sinu kirg?" küsib Nechayeva.

Nechayeva teatas juuni lõpus, et hakkab Ungari teleekraane vallutama. "Ungaris tuleb mul töö, tegemist on väga-väga ägeda projektiga, mida veab eest Placido Domingo. Tema annab tuult tiibadesse noortele klassikalistele muusikutele. See on rahvusvaheline rahvusvaheline talendishow, kus talendid võistlevad esimese koha nimel. Mind kutsuti sinna mentoriks, nii et ma saan olla tervet kümme päeva Ungaris," rõõmustas tollal Nechayeva.