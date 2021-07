Victor Crone'ile mõjus pandeemia rusuvalt: olin ülinärvis ühes Rootsi telesaates, kus oli kõigest 500 inimest

Laulja märgib, et pandeemia on muutnud ta lavakartlikuks. "Viimane esinemine oli mul mõni aeg tagasi Göteborgis ühes Rootsi telesaates, kus oli kohal 500 inimest. Olin ülinärvis. Peas vasardas mõte, kas saan hakkama, sest kui pole ammu esinenud, hakkad rooste minema. See oli hirmutav, kuid sain hakkama," lausub ta. "Kui sa esined pidevalt, siis on seda palju kergem teha, kuna lähed lavale justkui autopiloodil. Taas laval olla oli veider, kuid samal ajal ka väga meeldiv."