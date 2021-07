Meghan Markle peab ilmselt varsti kohtuuksi kulutama. Isa lubab tema vastu hagi esitada

Daily Mail vahendab, et 77-aastane Thomas tunneb, et tema tervis läheb aina kehvamaks, mistap ta kardab, et ei kohtugi eal oma lapselastega.

"Me ei peaks karistama lapsi Mehgani ja Harry kehva käitumise pärast," nentis ta. "Archie ja Lili on väikesed lapsed. Nad pole poliitikud ega käpiknukud."

Thomas elab praegu Californias tütrest ja ta perest kõigest sajakonna kilomeetri kaugusel. Ta lubas, et teeb kohalikule kohtule avalduse, et nõuab õigust näha oma lapselapsi.

Ühtlasi leidis Thomas aega, et teha maha Harry plaani kirjutada peagi memuaarid. Meghani isa arvas, et pärast avameelseid meediausutlusi pole printsil enam midagi uut öelda.

Kroonika on varasemalt kirjutanud, et tunamullu tegi Meghan otsuse, et ei taha enam aktiivset suhet oma isaga.

Aeg-ajalt on Thomas meedia kaudu üritanud tütre ellu sekkuda. Näiteks 2020. aasta alguses, kui Meghan ja prints Harry kirjutasid oma kodulehel, et kuninglikel ei ole võimu otsustada, kuidas sõna "kuninglik" väljaspool riiki kasutatakse. Thomas teatas, et see on kuninganna suhtes solvav.

Ta pahandas ka, et tütar käitus kohutavalt. "Mu tütar hülgas minu vaid mõned päevad enne oma pulmi. Ta hülgas mu perekonna, ta hülgas Doria (Meghani ema - toim) perekonna ja on seda teinud igale perekonnale. Nüüd hülgab ta Briti perekonna."