Ajad on nii palju edasi läinud, et maffiat ja muid kurjategijaid enam nii palju ei heroiseerita, kuid fakt on see, et nii üheksakümnendatel kui sellele järgnenud kümnendil vaadati organiseeritud kuritegevuses osalenuid teatud aukartusega.

Nagu paljudes filmides ja telesarjades tänapäeval näha saab, siis maffia on küll julm ja karm, kuid nii mõnedki näevad selles vägevat elustiili, milles isegi tahaks osa saada. Elustiil, mis tihti lõppeb politsei, vanglakaristuse ja harva ka surmaga.

Praegusel juhul aga heidame pilgu naistele, kes kuritegevuses ise ei osalenud, kuid kes võluti karmide meeste poolt ära ja kellega koos avalikkuses end näidati.