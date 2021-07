Keit Pentus-Rosimannus oma kõhubeebist: temperament paistab tal kõva olevat

Lapse sugu Keit enne sünnitust ei avalda, küll aga on juba näha, et ta on tugeva iseloomuga tegelane.

"Temperament paistab väikesel inimesel üldse kõva olevat. Eriti hilised õhtud ja ööd on sageli sellised, et magamisest ei tule meil suurt midagi välja. Küljelt küljele vähkremise ja sealjuures veel muretsemise asemel, ega ma külili olles kõhus kasvavale inimesele kuidagi ebamugavust valmista ja tema niigi nappi eluruumi liiga kokkusurutuks ei muuda, on teinekord lihtsam mõneks ajaks üles tõusta ja kõhubeebiga juttu rääkides tõusvat päikest oodata," kirjeldab Keit kõhuelanikku, kelle tulekut oodati Rainiga pea kümme aastat. Nüüd on ime sünd juba nii lähedal, et varutud on esimese kuu beebiriided.