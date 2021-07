FOTO | Glamuurne pulmapidu: printsess Diana vennatütar abiellus endast 32 aastat vanema miljonäriga

Printsess Diana noorema venna Charles Spenceri tütre Kitty puhul on alati olnud märksõnadeks glamuur ja luksus. Ta on aastaid töötanud modellina ning 2017. aastal sõlmis ta lepingu moemajaga Dolce & Gabbana. Loomulikult kandis ta ka pulmas just selle firma kleiti.