Ninanips reeturlikule prints Harryle? Kuninglik pere pole tema tütart ikka ametlikku troonipärimisjärjekorda lisanud

Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor sündis juba 4. juunil ehk enam kui seitse nädalat tagasi. "Lapse nimi Lili on pandud vanavanaema järgi, kelle hüüdnimi on Lilibet. Keskmine nimi Diana on aga varalahkunud vanaema ehk printsess Diana auks," seisis õnnelike lapsevanemate toonases avalduses.