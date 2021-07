Pettunud Viljandi folgi külastaja: festival tahab olla suur eestluse pidu, kuid Eesti toitu siit enam ei leia

"Pärimusmuusika aida ees, kus on festivali arter, laiutab Aasia nuudel, kõrvalt telgist saab sushit, lisaks prantsuse stiilis šokolaad ja kohvik ning Itaalia veinid," loetleb pettunud folgi külastaja.

Lisaks pakutakse kõikvõimalikke Mehhiko toite, kebabe ja hamburgerit. "Kohalik matsirahvas on aetud võsa veerde räime ja astelpajumahlaga," jätkab ta, et olukord on päris täbar.