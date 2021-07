"Eesti otsib superstaari" võitjale kuulub superauhind!

"TV3 juubeliaasta superstaariotsingud on selle sügise suurim teleprojekt, mis avab noortele lauljatele uksed ja toob Eesti muusikamaailma palju uusi talente. Meil on suur rõõm teatada, et lisaks hindamatule kogemusele ja artistilepingule Universal Musicuga panevad TV3 ja SEB saate kaheksanda hooaja võitjale välja auhinnaraha 10 000 eurot," tundis heameelt Eesti TV3 Grupi tegevjuht Signe Suur. "Soovime kõikidele noortele julgust ennast proovile panna ja unistuste täitumist!" lisas ta.

Saates osalemiseks saab end jätkuvalt kirja panna TV3 kodulehel. "Registreerumine veel kestab ja augusti keskel algavad eelvoorud, mille ärevas ootuses praegu oleme," selgitas teleproduktsioonifirma RUUT peaprodutsent Kaupo Karelson. Karelsoni sõnul on ta kõik seni laekunud ankeedid ise üle vaadanud ning kinnitab, et konkurents on kõva. "Registreerumine on praegu veidi tüdrukute poole kaldu ning julgustaksin noormehi osalema," ütles ta.