Vapper ja ilus Brooke 60! Brooke Logan`i osatäitja Katherine Kelly Lang`i ajatu ilu ja vormi saladused

Kui aastate jooksul on algusaegade koosseis pea täielikult vahetunud ja mitu eestlastele tuntud näitlejat siitilmast paraku lahkunud, siis Katherine Kelly Langi on asendatud vaid kahel korral ja sedagi minimaalselt. Esimesel hooajal oli Katherine ekraanilt eemal mõned nädalad haiguse tõttu ja 1997. aastal asendati teda mõned kuud, kui ta tõi ilmale oma kolmanda lapse. Pärast kahe esimese lapse sündi ei jätnud ta näitlemist pooleli, tema rasedused kirjutati stsenaariumi või varjati neid osavalt.Loe muu hulgas pikemalt sellest, kuidas õnnestub Katherine`il näha välja märksa noorem kui ta tegelikult on.