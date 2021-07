KUULA | ELLIP andis välja isikliku taustaga singli: palju nalja on saanud fakti üle kui vallaline ma olen!

Laulja ja laulukirjutaja Pille-Riin Karro, artistinimega ELLIP, andis täna üle aasta välja uut muusikat - ilmus singel pealkirjaga "Square One". Loo kirjutas ja produtseeris ELLIP ise, arranžeeringuga olid abiks Mairo Marjamaa, Siim Avango ja Kaspar Kalluste. "Kuigi eelmisel kevadel ilmunud lühialbumit eriti palju lives esitada ei saanud, tundsin, et aeg on edasi liikuda. Viimase aastaga on palju muutunud. See aasta on olnud justkui "varjatud õnnistus"," räägib ELLIP.

"Lugu ise on naljaka taustaga - mul on kaks bändi, kellega tegutsen ja nende liikmeteks on ainult mehed. Nendes seltskondades on palju nalja saanud fakti üle, KUI vallaline ma olen - viimased kolm aastat olen otsustanud olla nii vallaline, et magusamad naljad kujundasid end ise," avab ta muiates loo tagamaid.

"Usun, et iseenda üle naermine on tervislik ning aasta alguses avastasin end sel teemal oma vanalinna loometoas lugu kirjutamast. Lugu valmis praktiliselt ühe päevaga - kui emotsioon on tõene, siis juhtuvadki asjad lihtsalt," lisab ELLIP.