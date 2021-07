Dr. Dre on sunnitud abikaasale maksma üle 300 000 dollari kuus

Kohtuotsuses on kirjas, et Dre peab maksma toetust seni, kuni "toetuse saaja abiellub uuesti, kolib uue elukaaslasega kokku või kui üks osapooltest sureb", vahendas Billboard. Dre peab maksma ka naise elukindlustuse eest ja katma nende Malibu ja Pacific Palisade'i kodue kulud.

Allikas sõnas väljaandele, et see summa on umbes sama, mida Dre on Youngile pärast nende lahkuminekut niigi juba maksnud. Ja see on väga väike osa sellest, mida Nicole Young ja tema advokaadid nõudsid.