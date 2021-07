Eesti osalusel valminud film kandideerib Veneetsias Kuldlõvile

„Kapten Volkonogovi põgenemise“ režissööre Natasha Merkulovat ja Aleksei Chupovi seob Eestiga pikaajaline koostöö operaator Mart Tanieliga. Lisaks operaatoritööle on Taniel „Kapten Volkonogov põgenemise“ stsenaariumi kaasautor. Filmi meeskonnas on Eestist veel valgusmeister Taivo Tenso, helirežissöör Matis Rei, eriefektid lõi koostöös Moskva kolleegidega 1-2-3 Productionist Tallinn Postworks ja filmi graafilise disaini autor on Margus Tamm. Merkulova, Chupovi ja Tanieli koostöös valminud eelmine film “Mees, kes üllatas kõiki” osales Veneetsia festvali kõrvalprogrammis Orizzonti aastal 2018 ning pälvis seal parima naisosatäitja preemia.

Produtsent Katrin Kissa sõnul on „Kapten Volkonogovi põgenemise“ näol tegu sedalaadi koostööga, mis on alguse saanud ennekõike autorite omavahelisest loomingulisest sobivusest. “Mart Taniel on olnud režissööridega nende esimesest filmist alates, tehes iga uue filmiga sammu järjest sügavamaks üksteisemõistmiseks. Ajapikku on Merkulova ja Chupovi meeskonnaga liitunud järjest rohkem eestlasi, kes on andnud märkimisväärse panuse ka Veneetsias esilinastuva film valmimiseks. Meil on erakordselt hea meel, et see pikk ühine teekond nii kõrge tunnustuseni on jõudnud,” kommenteerib Kissa.