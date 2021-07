Merily Timmer sai mootorrattapisiku isalt: ta viis mind alati sõitma, kui suvi oli

Merily sai mootorrattapisiku isalt. "See on mu hobi olnud lapsest saati. Mu isa viis mind alati sõitma kui suvi oli. Paljud meie pere sõbrad on samuti sõitjad. See on nagu elu loomulik osa minu jaoks," tunnistab naine.

"Mis teema selle pärandusega on? Mul on praegu päranduste laine, ehk iga kolmas klient on pahuksis oma sugulastega," lausub "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" 2021 võitja Merily Timmer sotsiaalmeedias.

"Ma olen nüüd mitu nädalat süvenenud sellesse ja püüdnud aru saada, kas asi on saamahimus või õigluses? Variante on muidugi erinevaid. Pärandus kui selline on kingitus vanematelt oma lastele või siis väljavalitud isikule, kus teised enam sõna võtma ei peaks ja austama lahkunu soovi," ütleb Timmer.

"Eriti julm on see kui inimene on veel elus, käib tööl ja on täie tervise juures, aga juba on teiste saamahimu nii suur, et jagavad karu nahka. Eks siin ikka ja jälle on see ego saba ja sarvedega mängus," lausub ta.

"Mõni ei olegi nõus oma maiset vara paberil ära jagama, "ah küll ise vaatavad, kes mida tahab ja kuidas jagavad". Vot see on kõige isekam tegu mida üks vanem oma lastele teha saab. Lükkab omaenda kohustuse ja vastutuse lastele, mida lapsed ei saa kanda ja sealt see tüli pihta hakkabki. Minnakse nii raksu, et sõimatakse, pööratakse selg, ei suhelda enam, jõutakse kohtuni välja, no kuhu maani jummel! Südametunnistus kaob, omaenda pereliikme armastus kaob, asemele tuleb lihtsalt saamahimu ja egoism," lisab ta.