KLÕPS | Oi kui vahva! Hiiumaalt saadetud pudelipost jõudis 17 aasta järel sihtkohta

"Kui Hiiumaal miski muu enam ei toimi siis pudelipost ei vea kunagi alt.

17 a. tagasi Ristna Surfiparadiisist saadetud pudelipost jõudis lõpuks sihtpunkti, pisikesele Storharuni väikelaiule Turu saarestikus.

Milliseid kummalisi veeteid pidi see pudelike kõik need aastad seikles on teadmata, kuid täna rootslaselt Clarissa Köhlerilt saabunud email kinnitas, et saadetis on lõpuks kohal," anti grupis teada.