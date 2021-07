SÜDAMELT ÄRA | Endla Vaher pere loomisest: last lapsed pärast saada pole ka mõtet

Kui väga oli fitness seotud tahtmisega enda keha näidata? Olid ju mitu kuud korralikult vaeva näinud, et hea välja näha, ja siis oledki laval teiste ees neile hindamiseks.

Ei. Hakkasin fitnessiga tegelema just kava pärast, aga mitte selleks, et oma keha näidata. Mina tegelesin akrobaatilise-fitnessiga, kus oli 90 sekundiline kava ning siis poseerimine, mille ma pidin ka ära tegema. Mulle meeldis laval olla, mulle meeldis esineda ja võistlusmomendil kavaks end kokku võtta. Poseerimine käis sellega kaasas ja oli tore. Bikiini-fitness mulle endale näiteks pinget ei paku.

Aga kindlasti muutis fitness mind julgemaks oma keha näidata.

Sa oled oma varasemates intervjuudes rääkinud naiselikkusest selle spordiala juures. On mehi, kellele väga lihastes naised ei meeldi, aga sa selgitasid, et te määrite end vaid võistluse ajaks pruuni värviga kokku, et lihased välja tuua, ning muul ajal olete nagu ikka.

See kõik tuleb sellega, kui me need etapid läbi teeme - kuivatame, grimmime, poseerime, siis meie keha tundubki veel maskuliinsem. Sportlased üleüldiselt on kõik ju vormis ja lihastes. Fitnessis peab seda lihtsalt veel rohkem esile tooma. Need mehed, kellele see ei meeldi, võtku teised naised. Me ju võime kõik oma kehadega teha seda, mida tahame.