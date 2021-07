Esmakordselt toimuv linnafestival teeb eelpeo: laval on ainult naised!

Moskvas sündinud Yana Kedrina ehk Kedr Livanskiy on laulja ja produtsent, kelle elektrooniline pop laenab 90ndate techno ja jungle esteetikast. Käekirja teeb huvitavamaks punkarina muusikaga alustamine, mis peatselt muundus eeskujudega nagu Inga Copeland, Laurel Halo või Florian Kupfer. Kui Livanskiy varasemad reliisid on olnud jäised ja talvised, siis viimane täispikk album “Your Need” jätkab küll kummituslikku rada, kuid on siiski oluliselt helgem ja energilisem. Sõpradega koos on Yana ka Moskva ühe olulisima elektroonilise leibeli ja kollektiivi John’s Kingdom asutaja.

FREMEN küll elab parajasti Tallinnas, kuid on pärit hoopiski Poolast. Ta usub, et muusika suudab muuta maailma ning panustab muutustesse oma muusikaga individuaalsel tasemel. Agressiivsed ja mürased helid, täisulatuses häälekasutus, esinemises elemendid kurjade vaimude väljaajamisest kuni joogani on kindlasti midagi ootuspärasest elektroonilise muusika seti tuimusest erinevat.

Gretchen Lawrence on varasemalt tuttav ka Regret nime alt, tuntud nii videokunstniku, DJ kui muusikuna pööraste live esinemistega. Videokunstnikuna on talle kindlasti oluline ka esinemise visuaalsus. Isegi viimase reliisi “Hunger” kohta kirjutas Lauri Tikerpe, et see on kuidagi füüsiline, nagu performance.

ERROR! on muidugi Madleen Teetsov-Faulkner ehk pool DJ-duost ERROR! ERROR!, mh vastavate raadiosaadetega Raadio 2 ja IDA lainetel. Madleen muusikaskenes pikalt tutvustamist ei vaja - ta on Sveta Baari üks eestvedajatest ning ka linnafestivali GROM tiimis õiget asja ajamas.

Eelpeole avatakse uksed 13. augustil kell 21.00, piletid müügil ukselt.