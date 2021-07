Elektroonilise muusika suurkuju Jan Blomqvist annab septembris Eestis kontserdi

Saksamaal resideeruv Jan Blomqvist on tänaseks saavutanud kõikide tantsumuusika sõprade hulgas tuntuse oma äratuntavate meloodiate, maheda rütmi ja mõtlemapaneva lüürika tõttu. „Tema muusika kirjeldamiseks lihtsalt ei piisa sõnadest ega isegi kõlaritest. Unustamatu elamuse saamiseks tuleb seda andekat artisti kindlasti kogeda laivis,“ soovitab kontserdi korraldustiimi Momentum esindav Marek Falgot, kes on tuntud ka kui üks Bombossa Brothersi DJ-dest.

Hinnatud live esinejana on Blomqvist andnud 10 aasta jooksul üle maailma enam kui 700 kontserti ja seda suurimatel elektroonilise muusika festivalidel nagu Burning Man, Coachella, Tomorrowland, Balaton Sound Festival, Lightning in a Bottle jpt.

House-muusika tipptegijana on Blomqvistil muusikastriimimiskeskkonnas Spotify enam kui 104 miljonit kuulamist, kus koguni 22 lugu on kuulatud enam kui miljon korda. YouTubes on mehel 32 miljonit kuulamist ning tema lugusid on Shazamitud enam kui pool miljonit korda!