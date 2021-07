Lapseootel Liisa Leetma kurjustas fännidega: ma pole eile sündinud

Leetma jagas enda Instagramis, et tegi ühe suure avastuse. Kuna naise beebikõht kasvab tempokalt, tekitab teksapükste leidmine talle rohkem peavalu, kui ta seda sooviks. Viimaseid parajaid teksapükse sai Liisa kanda seni, kuni ta need pesumasinasse pani.

Ta avastas, et Bershka meesteosakonna püksid on palju mugavama lõikega ning istuvad rasedana paremini, kui naiste omad. Blogija sõnul jäävad meeste püksid alt kenasti ümber jala ning kõhu juures on piisavalt ruumi. Liisa on kindel, et saab neid pükse kanda kauem, kui neid, mis ta oleks naisteosakonnast ostnud.