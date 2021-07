FOTOD | Eesti mängufilmi "Kratt" esilinastus tõi kohale värvikireva seltskonna

Aga maal on samal ajal toimumas ka sotsiaalmeedia-revolutsioon. Uus digitaalselt ühendatud noorus on asunud vana amortiseerunud vallavõimu välja vahetama. Suures hirmus iseenda lõpu ees teeb vana reaalsus kõik, mis suudab, et püsima jääda. Loodusseadused, saatus ja karma juhivad aga kõik teed omavahel risti ning tuleb see, mis tulema peab.