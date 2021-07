Viimasel ajal küsib avalikkus häälekalt: "Anneli, miks sa sead ennast ja teisi oma käitumisega ohtu?" Kultuuriminister, kes on käinud alates piirangute lõdvenemisest ühelt ürituselt teisele ja viibinud ka Cannes'i filmifestivalil, ei ütle, kas ta on end koroona vastu vaktsineerinud või mitte. Ta ei kavatsegi seda teha. "On seadusega paika pandud õigused ja need õigused on meil igaühel. Mina olen otsustanud, et oma terviseandmeid ma avalikkusega ei jaga ega aruta. Mis seisus minu tervis on – see on ja jääb minu enda teada," teatab minister Anneli Ott (45) resoluutselt.

