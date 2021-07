Lõpuks ometi! 40-aastane Paris Hilton ootab oma esimest last

40-aastane Paris Hilton on juba mõnda aega soovinud Carteriga peret luua ja jaanuaris paljastas ta, et on läbinud IVF-ravi.

Paris lisas, et loodab lõpuks saada Carteriga kolm kuni neli last, sealhulgas potentsiaalselt kaksikud.

Paris Hilton on elanud koos paljude meestega ja on ajakirjanduses nii mõnegagi neist lubanud abielluda. Tundub, et Carter Reum on see õige mees tema elus.