Slipknoti kaasasutaja ja endine trummar Joey Jordison suri vaid 46-aastasena

Bänd on põhiliselt esinenud Ozzfesti ja Summer Sonicu turneedel, ka Jaapanis, Stockholmis ja Poolas. Nende albumid ja koduvideod on saavutanud plaatinaplaadi staatuse. Bänd on olnud nomineeritud ka Grammy-auhindadele parima metal-muusika esituse ja parima hard rock'i esituse eest. 2006. aastal võitsid nad lõpuks oma esimese Grammy.

Algusaegadel kandis grupp nimesid "The Pale Ones", "Pyg System" ja "Meld", kuni lõpuks jäi "SlipKnoT". Esimese laulu komponeerisid nad 1993. aastal. Nendel aegadel kirjutati paljud laulud albumile "Mate. Feed. Kill. Repeat" ning mõned ka hilisematele. Shawn Crahan, olles bändi asutajaliige, tuli mõttele, et bändis võiks olla kolm trummarit; esimene, kes looks võimsa hõimuliku heli; teine, kes looks taustaheli. Shawn Crahan oli põhitrummar enne, kui Joey Jordison liitus bändiga.