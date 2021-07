Korralik summa! Kelly Clarkson peab maksma eksabikaasale igakuiselt ligi 200 000 dollarit

Hetkel on Clarkson kohustatud maksma ligi 200 000 dollarit. Los Angelese maakonna kohtunik andis teisipäeval korralduse, mille kohaselt peab Clarkson Blackstockile maksma igakuiselt 150 000 dollarit abikaasatoetust ja 45 601 dollarit lastetoetust.

Kokkulepe tähendab, et 43-aastane Blackstock saab Clarksonilt iga kuu kokku 195 601 dollarit ehk umbes 2,4 miljonit dollarit aastas. Naiselt nõutakse lisaks 1,25 miljonit dollarit eksabikaasa advokaaditasudeks ja käimasoleva lahutamise kuludeks.

Teda esindab kohtus Laura Wasser, kes on abielulahutustele spetsialiseerunud Ameerika advokaat. Naiselt on abielulahutusega abi palunud paljud staarid nagu näiteks Angeline Jolie, Heidi Klum, Kim Kardashian, Kris Jenneri, Johnny Depp ja Hilary Duff.

Laulja on öelnud, et nii tema, kui ta eksabikaasa väärivad mõlemad võimalust uue elu rajamiseks. Novembris andis L.A. maakonnakohtunik Clarksonile 6-aastase River Rose'i ja 4-aastase Remington Alexandri esmase holdusõiguse.

Perekonnale lähedane ütles toona People'ile, et Clarksonil on hooldusõiguse otsuse üle hea meel ja tema prioriteediks on oma laste kaitsmine.