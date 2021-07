Ei olegi rase? Paris Hilton andis raseduskõlakatele ausa vastuse

"Ma ei ole rase. Mitte veel. Ma ootan, kuni meie pulmad läbi on. Minu kleit on hetkel tegemises ja ma tahan, et see istuks kenasti selga," ütles Paris Hilton.

Hilton sõnas, et ta pole kindel, kuidas raseduskõlakad alguse said, kuid ta arvab, et see võib olla tingitud tema uuest push-up rinnahoidjast. "Ma arvan, et see oli Paris Hiltoni push-up rinnahoidja minu uuest pesukollektsioonist," ütles ta.

Paris Hilton ja tema kallim Carter Reum kihlusid 13. veebruaril ehk päeval, mil Paris sai 40-aastaseks. Kuna kaks tähtsat sündmust langesid ühele päevale, siis on Carteril tulevikus kergem aastapäevasid meelde jätta.

Paris Hilton on juba mõnda aega soovinud Carteriga peret luua ja jaanuaris paljastas ta, et on läbinud IVF-ravi.