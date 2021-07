VIDEO | Õppetund kogu eluks: Eesti tippjalgpallur pani pättust teinud poisid autot küürima

Lepistu tunnistab, et intsidendist valminud video oli esialgu mõeldud oma tutvusringkonnale, kuid keegi oli selle lekitanud TikToki, kus see on tänaseks kogunud üle 40 000 vaatamise.

"Helistasin esialgu nende emale, ema sai ka aru, et poisid on pahandust teinud, ja oli nõus. Minu arust on õige, et oma tegude eest peab vastutama – see on normaalne, et kui viskasid, siis pesed puhtaks ka."