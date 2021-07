Mõne staarpaari suhtes tuhmub ühe paarilise tähelend just siis, kui teise karjäär saab alguse. Ükski kuulsus ei taha olla see pool, kes istub kodus, samal ajal kui kallim mängib peaosa hittfilmides, reisib eksootilistes paikades ning on iga võimaliku ajakirja kaanel. Selline tasakaalutus võib tuua suhtele lõpu. Heidame pilgu peale staarpaaridele, kelle suhte purunemises võis just see olulist rolli mängida.

Ashton Kutcher ja Demi Moore

...