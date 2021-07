Merilin Mälk sattus Kreeta saarel ebameeldivasse olukorda: ma lihtsalt röökisin, karjusin ja nutsin!

Nimelt oli lauljanna gümnaasiumi klassilõpureisil, kui ühel õhtupoolikul muuseumis maha istudes teatas Merilini õpetaja, et neiu võiks haarata võimalusest kasutada vaba mikrofoni. Napsusena ei pidanud Merilin seda kõige paremaks ideeks, kuid lõpuks pika surumise peale ta ikkagi nõustus. Heli oli seal aga nii kohutav tema jaoks, et peale esinemist hotelli sõites tekkis Merilinil selline ärevus, et ta bussis lihtsalt röökis, karjus ja nuttis.