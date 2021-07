Marek Lindmaa kihlatu Marge Männistuga. Hele-Mai Alamaa

Juba mitu kuud on ringelnud info, et TV3 uudisteankru Marek Lindmaa (36) ning tema kihlatu ja tütre ema Marge Männistu teed on lahku läinud. Juuni alguses laekus Kroonikale vihje, et Marge on märkinud end Facebookis vallaliseks ja ka ühiseid pilte Marekiga on jäänud kontole alles väga vähe.