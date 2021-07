Läti selle suve ainsal suurel muusikafestivalil astuvad lavale kohalikud legendid, keda armastatakse ka Eestis

Sel aastal esineb festivalil Läti legendaarne folk-metali bänd Skyforger, keda tuntakse ja armastatakse nii lätlaste kui ka rahvusvahelise publiku poolt. Festivali korraldavad ansambli DAGAMBA liikmed ning bänd tähistab etteastega oma 10ndat sünnipäeva. Nii Skyforger kui ka DAGAMBA on käinud Eesti publikule esinemas ning saanud sooja vastuvõtu osaliseks. Mõlemad bändid on üles astunud ka eestlaste poolt armastatud Positivus festivali pealaval. Lisaks näeb ja kuuleb LAIVA festivalil ka elektro-folk ansamblit Bur Mani ning tšellotriot nimega MADARA.

LAIVA näol on tegemist on crossover festivaliga, nii selgitavad sündmuse korraldajad: “Näeme festivali kui silda traditsiooniliste väärtuste ning modernse maailma vahel. Ka muusikaliselt on festival ühendamas klassikalist muusikat ja folki tänapäevase muusikaga. Piirideta looming, eelkäijate traditsioonid tänapäevases võtmes keset kaunist Läti loodust - see iseloomustab LAIVA festivali kõige paremini.” Festivali lava 360 kraadi paigutus annab võimaluse nautida sündmust nii maa pealt kui ka järve peal paatides/alustel olles. See omakorda võimaldab sündmusel osaleda ka neil, kes ei ole COVID-19 vastu vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud. Antud lahenduse eest pälvis festival eelmise aasta sündmuse eest Läti Sündmuste Foorumilt auhinna.