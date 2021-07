Hiiumaal toimuv festival Sõru Saund on hädas: parvlaevade probleemi tõttu pandi käima ka lisabussiliinid

Ajutised bussiliinid tekitavad rohkem võimalusi sõita Hiiumaale ja Sõru Saundile nii, et oma sõidukiga ei pea parvlaevaga mandrilt Hiiumaale tulema, vaid saab jätta sõiduvahendi mandrile Rohuküla sadamasse parklasse, tulla "jalgsi" praamiga üle ning sõita Sõru sadamasse tasuta maakonnaliiniga.

Festival Sõru Saund loodab, et see aitab nii festivali- kui teistel Hiiumaa külalistele leevendada olukorda, mille on tekitanud parvlaeva õnnetus ja vangerdused parvlaevade graafikus mandri ja suursaarte vahel.