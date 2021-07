Võtteplatsil kokku kukkunud Bob Odenkirki terviserikke põhjus teada

Sarja "Better Call Saul" näitleja Bob Odenkirki oli kolmapäeva õhtul stabiilses seisundis pärast, nagu tema esindajad ütlevad, südamega seotud intsidenti, kirjutas New York Times.

58-aastase Odenkirik esindajad ütlesid: "Me saame öelda, et Bob on stabiilses seisundis pärast südamega seotud intsidenti. Tema ja tema perekond sooviksid avaldada tänu kõikidele arstidele ja õdedele, kes on tema eest hoolitsenu, samuti võttemeeskonnale ja produtsentidele, kes on tema kõrvale jäänud. Odenkirkid soovivad tänada kõiki heade soovide eest ja paluvad privaatsus nüüd, kui Bob püüab intsidendist paraneda."