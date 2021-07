Vinge õhtu! 5MIINUST ja Smilers annavad ainulaadse ühiskavaga kontserdi septembris

Kes mäletab veel 5MIINUSE 5 aastapäeva kontserti Telliskivi Kvartalis teab, et see oli kontsert, millest siiani räägitakse. Nüüd on nad tagasi ja võimsamalt kui kunagi varem, sest lava jagatakse Eesti armastatuima rokkbändi Smilersiga. Ja mitte lihtsalt ei olda koos laval ja ei tule esitusele “Loodus ja hobused” vaid luuakse spetsiaalselt selleks õhtuks valminud ühiskava, kus saab kuulda mõlema artisti loomingut uues kuues.

“Meie tutvume Hendriku ja Smilersi loominguga, nemad tutvuvad meie omaga ja esitame mingit osa sellest ka ühiselt. See ei ole selline üks enne ja teine pärast kontsert, vaid päris ühine etlus. Vaatemäng, seiklus, vojaaž…Tegelikult on kõik meie kontserdid, mis suve jooksul teeme, üheks suureks peaprooviks just sellele Telliskivi asjale. Tasub tulla.” kommenteerib Kohver ansamblist 5MIINUST.

Lääne-Viru mändide all alguse saanud Võsu poistebänd 5MIINUST on tänaseks kasvanud üle-eestiliseks sensatsiooniks. Tabelitipud ja A-pleilistid pole Estoni Kohvrile, Päevakoerale, Põhja Koreale, sir Lancelotile ja Venelasele võõrad. Pundi intervjuud, muusika ja lived on laetud positiivsest energiast, siirast rõõmust, armastusest muusika ja kõige ümbritseva vastu ning üleajavast andekuseämbrist. 2019. aastal ilmunud grupihitt ”Paaristõuked” püsis Eesti raadiote edetabelis tervelt 20 nädalat ja hoidis digikanalites esimest kohta lausa 14 nädalat jutti. Järgnenud singlid “Peo lõpp” ning duett “loodus ja hobused” koos vanameister Hendrik Sal-Salleriga puudutasid samuti tabelitippe ning on hullutanud kümneid tuhandeid pidulisi üle Eestimaa. 2021. aasta kevadel ilmunud duubelsingel “gloria/buffalo” on ideaalseks leevenduseks mullu ärajäänud suvele ning veel sel aastal on bändilt oodata mitmeid üllatusi.