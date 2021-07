Tõnu Aare pere andis ametliku käigu ja tahab muusiku surma asjaolusid välja selgitada

"Tõnu Aare lähedastena otsustasime asjadele anda ametliku käigu ning tegime järelpärimise ravimiametile ja ravimiameti ravimiohutuse osakonnale," kirjutas Tõnu vennapoeg Martin Aare kirjanikunime Jaak Leer all Facebookis.

Peale Martini on sinna allakirjutanud Tõnu abikaasa Arja Tuulikki Aare, ning Tõnu vend Mart Aare.

Olukord aga siiski päris nii must-valge pole. Eesti Ekspress kirjutas 22. juuli, et Tõnu Aare tervis oli enne teist süsti juba pikalt halb.

Kohe pärast menuansambli Apelsin asutajaliikme Tõnu Aare surma hakkasid levima jutud, et Aare suri koroonavaktsiini tõttu. Ekspress suhtles tema pere ning ekspertidega, mille järel saab öelda, et vaktsiini ja surma vahel pole kinnitatud põhjuslikku seost. Kuid tähelepanu väärivaid ja õpetlikke asjaolusid on juhtunus küll.