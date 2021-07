Näitleja Indrek Ojari: mulle heideti isegi lavakoolis ette, et mul on liiga vähe auahnust

"Olin juba peaaegu valmis muu elukutse valima, aga siis õnnestus saatuse tahtel sisse saada. Ausalt öeldes ei olnud mul pärast seda enam midagi tahta. Mulle heideti seda isegi lavakoolis ette, et mul on liiga vähe auahnust..." meenutab Indrek. "Saan sellest isegi aru, aga mul oli nüüd kõik, mida tahtsin – et teha tööd, mis mind kõige rohkem paelub."