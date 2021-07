Heidy Purga on ülimalt nördinud kultuuriministri viimaste päevade avalduste peale: mitte minu kultuuriminister

"Olen ülimalt nördinud kultuuriministri viimaste päevade avalduste peale. Kui kultuuriminister ei seisa enda haldusala eest, head eeskuju näidates, siis on kultuurivaldkond esimene, mis taas suure paugu saab ning väga paljud ei toibu sellest enam kunagi. Just kultuur on meie elu alus! Ainult vaktsineerimine hoiab ära võimaliku kolossaalse kahju nii inimeste tervisele ja enamvähem normaalsele elule. Palun mine vaktsineerima," kirjutas Heidy Purga oma Instagrami postituses.