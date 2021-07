FOTO | Miks seisab Narva kultuurimaja seinal Adolf Hitleri pikalt keelatud raamatu "Mein Kampfi" plakat?

"Levinud arusaama kohaselt on Adolf Hitleri “Mein Kampf” kehv ja segaselt kirja pandud raamat, millele pole mõtet aega raisata. Samuti teatakse, et selle kättesaamine on keeruline, sest selle lugemine on olnud pikka aega keelatud, ning juba seetõttu oleks parem seda mitte avada," kirjutatakse teatrifestivalil Poolast pärit Powszechny Teatri etendava "Mein Kampfi" kohta.

Loe lähemalt festivali- ja teatrijuhi Märt Meose selgitusi plakati ning etenduse kohta!