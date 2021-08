Režissöör kutsub meeskonna parkla keskele kokku ning jagab juhtnöörid kätte. Tasku keskuse parklasse on kogunenud kaks paari sarnaselt riides mehi – peaosatäitja ehk kõige tähtsam nina on Ruben Tolk ja veidi vanem mees on tema isa rolli kehastav Mattias Naan (38). Mõlemal on kehadublandid. "Mis film see muidu oleks, kus poleks action'it," leiab noor peaosatäitja, Oliveri rollis Ruben Tolk (13) ja vabandab oma estinglish'i kasutuse pärast.

